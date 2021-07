“Raw – Una Cruda Verità”, conosciamo il cinema di Julia Ducournau, Palma d’Oro di Cannes 2021 (Di martedì 20 luglio 2021) Il responso del festival di Cannes 2021 ha regalato un’improvvisa notorietà a un nome finora noto solo ai cinefili: Julia Ducournau, parigina trentasettenne di buona famiglia e ottimi studi alla Sorbona, diventata con Titane la seconda donna regista di sempre a vincere la Palma d’Oro sulla Croisette dopo Jane Campion nel 1993 con Lezioni Di Piano. In Francia il film è già nelle sale, in Italia è annunciato per l’autunno, distribuito da I Wonder Pictures, che ci ha visto lungo. Titane ha suscitato molte polemiche: un film divisivo ed estremo, storia di una donna serial killer cui è stata ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 luglio 2021) Il responso del festival diha regalato un’improvvisa notorietà a un nome finora noto solo ai cinefili:, parigina trentasettenne di buona famiglia e ottimi studi alla Sorbona, diventata con Titane la seconda donna regista di sempre a vincere lasulla Croisette dopo Jane Campion nel 1993 con Lezioni Di Piano. In Francia il film è già nelle sale, in Italia è annunciato per l’autunno, distribuito da I Wonder Pictures, che ci ha visto lungo. Titane ha suscitato molte polemiche: un film divisivo ed estremo, storia di una donna serial killer cui è stata ...

D_Minuti : È brutto lamentarsi circa 24 ore dopo una bella nottata come quella di Money in the Bank, ma ora la domanda sorge s… - SpazioWrestling : WWE: Una grandissima leggenda fa il suo ritorno durante Raw *SPOILER* #WWE #Raw - Yamatodabashii : @in_the_raw_ Que sigui una festa grossa ???????????? - danielerobotti : ?? NOVITA' - Lo sviluppo raw in Camera Raw con gradienti e pennelli Come pensare una post produzione in Camera Raw… - salteditions : RT @MicheleChiacch1: Julia Ducournau vince la Palma d'oro a Cannes! Raw – Una cruda verità | crescere, conoscere, mangiare esseri umani ht… -