Operazione antidroga a Mazara | scoperta piantagione di marijuana

(Di martedì 20 luglio 2021)del Vallo: le immagini di P.s e GdF delladelle 95 piante diPersonale della Squadra “Pegaso” della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. didel Vallo e della Tenenza della Guardia di Finanza didel Vallohanno arrestato in flagranza il mazarese A.V. e

Advertising

tvio2 : Mazara, Operazione antidroga : sequestrata marijuana per un valore di 140.000€ - blogsicilia : #notizie #sicilia Operazione antidroga nel Trapanese, un arresto e droga sequestrata per 140mila euro - - GDS_it : Operazione #antidroga a #Mazara del Vallo, coltivano 95 piante di cannabis: un arresto e una denuncia… - MazaraNews : Mazara. Operazione antidroga della Polizia di Stato e Guardia di Finanza - AlqamahPost : Mazara del Vallo. Operazione antidroga, un arresto e un deferimento ... - -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione antidroga

... garage e una casa di corte come fortino: così viaggiava la cocaina nell'Altomilanese Legnano - Maxi -dei Carabinieri, 15 arresti e 15 kg di cocaina sequestrata Orlando ...di Mazara del Vallo e della Tenenza della Guardia di Finanza di Mazara del Vallo ha condotto un'di polizia giudiziaria, finalizzata alla repressione dei reati in materia di sostanze ...Operazione antidroga a Mazara del Vallo: le immagini di P.s e GdF della scoperta delle 95 piante di marijuana anno arrestato in flagranza ...Ai domiciliari un pusher di 39 anni, arrestato a Catania. È stato accertato che avesse un fiorente giro di spaccio, tanto da essere un vero e proprio punto di riferimento nel territorio.