Olimpiadi Tokyo, Thomas Bach: “La cancellazione non è mai stata un’opzione per il CIO” (Di martedì 20 luglio 2021) Dalle ore 02.00 della notte italiana e fino alle 11.00 si terrà a Tokyo la prima giornata della 138ma sessione del CIO, proprio in concomitanza dei Giochi Olimpici. Durante la sessione, ma nella giornata conclusiva di domani, ci sarà anche un intervento di Giovanni Malagò a sostegno di Milano-Cortina 2026, come annunciato dallo stesso presidente del CONI qualche giorno fa. La prima giornata ha visto subito l’intervento del presidente del CIO, Thomas Bach, che ha sottolineato come la cancellazione dei Giochi non sia mai stata un’opzione presa in considerazione: “Il CIO non abbandona mai gli ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) Dalle ore 02.00 della notte italiana e fino alle 11.00 si terrà ala prima giornata della 138ma sessione del CIO, proprio in concomitanza dei Giochi Olimpici. Durante la sessione, ma nella giornata conclusiva di domani, ci sarà anche un intervento di Giovanni Malagò a sostegno di Milano-Cortina 2026, come annunciato dallo stesso presidente del CONI qualche giorno fa. La prima giornata ha visto subito l’intervento del presidente del CIO,, che ha sottolineato come ladei Giochi non sia maipresa in considerazione: “Il CIO non abbandona mai gli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Tokyo: Berrettini salta le Olimpiadi. 'Risentimento muscolare' per l'azzurro finalista a Wimbledon. #ANSA - LiaCapizzi : Per uscire dall'aeroporto ci vogliono ore. Code, controlli, test saliva. Per me 4h, agli azzurri del volley ieri è… - rtl1025 : ????#MatteoBerrettini non parteciperà alle #Olimpiadi di #Tokyo. Lo apprende l'ANSA in ambienti Coni. Il tennista ita… - repubblica : Dalle Olimpiadi al matrimonio, l'annuncio di due karateka italiani: 'Siamo pronti' - cielobiker68 : RT @sole24ore: Tokyo 2020, Livorno leader alle Olimpiadi e Trieste è la prima culla di atleti dal 2000 a oggi -