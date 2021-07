Olimpiadi | Spadafora | ' scelta Egonu contro ogni stereotipo'

(Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. - (Adnkronos) - "! Ladi Paola, nostra grande atleta, come portabandiera olimpica ai giochi di Tokyo supera in un colpo solo tutti i pregiudizi sul colore della pelle, sul genere e sull'orientamento sessuale, che ancora strisciano nel nostro Paese. L'ennesima testimonianza di quanto il mondo dello sport possa essere funzionale alla crescita culturale della nostra società!". Così su Facebook il deputato del M5S ed ex ministro dello sport Vincenzocommenta ladel Cio di far portare all'azzurra Paola ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Spadafora

la Repubblica

...Award in collaborazione col Coni per due anni consecutivi (premiato dal ministro sporte ... Gran Galà serie B, Sport Digital Marketing Festival edel Cuore di Forte dei Marmi. ......vertici del M5S (se il governo Conte non fosse caduto avrebbe dovuto firmarla proprio), ... dalla Lega e dal Coni) nella corsa alle. Erano i tempi del governo gialloverde , e in ...Roma, 20 lug. - (Adnkronos) - "Contro ogni stereotipo! La scelta di Paola Egonu, nostra grande atleta, come portabandiera olimpica ai giochi di Tokyo supera in un colpo solo tutti i pregiudizi sul col ...Prime prove in Lega di serie A per un nuovo format del campionato, non più a 20 squadre ma a 18, come chiesto anche da Gabriele Gravina (e dalla logica): oggi si è tenuta una riunione, in remoto, fra ...