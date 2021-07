L'idea di Confindustria: per chi rinuncia alla vaccinazione cambio di mansione o sospensione dal lavoro (Di martedì 20 luglio 2021) Il tema della copertura vaccinale sui luoghi di lavoro in presenza ormai certa di un numero rilevante di lavoratori no vax alla ripresa delle attività nel prossimo autunno continua ad animare il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 luglio 2021) Il tema della copertura vaccinale sui luoghi diin presenza ormai certa di un numero rilevante di lavoratori no vaxripresa delle attività nel prossimo autunno continua ad animare il ...

Advertising

fattoquotidiano : Green pass, l’idea di Confindustria: “Obbligo per i dipendenti a pena di cambio mansioni o sospensione dallo stipen… - Uomodellastrad1 : RT @mgmaglie: La signora #FrancescaMariotti, direttore generale di #Confindustria, deve credere di aver avuto un'idea molto fica nel propor… - LorenziAndrea2 : @fattoquotidiano Infatti, è un'idea stupida, degna di Confindustria. Divide et impera, sempre a danno di operai. ?? - Marilenapas : RT @fattoquotidiano: Green pass, l’idea di Confindustria: “Obbligo per i dipendenti a pena di cambio mansioni o sospensione dallo stipendio… - Salepepe15 : RT @mgmaglie: La signora #FrancescaMariotti, direttore generale di #Confindustria, deve credere di aver avuto un'idea molto fica nel propor… -