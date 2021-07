Lazio, lo striscione degli ultras: «Hysaj verme, la Lazio è fascista» (Di martedì 20 luglio 2021) Nell’ambiente Lazio non sembra placarsi la tensione per il caso Hysaj. La nota (surreale) diffusa ieri pomeriggio dal club biancoceleste non ha smosso minimamente le acque. E infatti ieri sera sul tardi è comparso uno striscione fortemente offensivo nei confronti del terzino albanese. Lo firmano gli “ultras Lazio”. Hysaj viene definito “verme”, mentre viene rivendicata apertamente la tendenza fascista della tifoseria laziale. «Hysaj verme, la Lazio è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 luglio 2021) Nell’ambientenon sembra placarsi la tensione per il caso. La nota (surreale) diffusa ieri pomeriggio dal club biancoceleste non ha smosso minimamente le acque. E infatti ieri sera sul tardi è comparso unofortemente offensivo nei confronti del terzino albanese. Lo firmano gli “”.viene definito “”, mentre viene rivendicata apertamente la tendenzadella tifoseria laziale. «, laè ...

Advertising

fanpage : “Hysaj verme, la Lazio è fascista”. Lo striscione contro il difensore finito nel mirino della contestazione per ave… - sportmediaset : Striscione shock: '#Hysaj verme, la Lazio è fascista'. #SportMediaset - napolista : Non accennano ancora a placarsi gli animi della tifoseria nella storia del terzino albanese e “Bella ciao”. - e_marzano : RT @liidsss: La Lazio non è, non è mai stata e mai sarà fascista. Quello striscione è aberrante e parlare a nome, non solo di un'intera tif… - perinick82per : Avete rotto il cazzo ! Le merde siete voi ! -