Il Green pass dipenderà dal colore delle regioni

(Di martedì 20 luglio 2021) Sull’utilizzo esteso delil Governo è alla ricerca di una quadra che riesca a coniugare le diverse sensibilità che lo compongono. In vista del nuovo decreto che dovrebbe essere varato nel Consiglio dei Ministri di domani si parte da una certezza: non verrà importato in Italia il modello francese presentato nei giorni scorsi da Macron. Le motivazioni sono sostanzialmente due: da noi a differenza della Francia non si è verificato un forte calovaccinazioni che proseguono spedite ad un ritmo di oltre 500 mila al giorno e, soprattutto, in Italia non offriamo gratuitamente i tamponi. Scaricare sulle tasche ...

Roman: «Sì alle misure che consentono alle imprese di lavorare, non di chiudere» L'Associazione pubblici esercizi del Trentino è favorevole alla campagna vaccinale e a tutte le misure che consentono d ...