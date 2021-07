Green pass obbligatorio in Italia: le ipotesi sul tavolo. Quante dosi servono per andare a ristorante (Di martedì 20 luglio 2021) Il governo pensa al Green pass. Domani la giornata decisiva per capire cosa accadrà e come andrà usato il certificato nel nostro Paese. Non solo, sul tavolo del Governo anche le dosi minime per ottenerlo e le zone gialle per cui sarà rivisto il metodo di assegnazione del colore relativo alla fascia di rischio. Green pass allargato: quando farlo valere Il Green pass francese ha fatto immediatamente discutere tutta la politica Italiana e ora sul tavolo c’è la modifica al nostro. Il presidente del Consiglio Mario ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 20 luglio 2021) Il governo pensa al. Domani la giornata decisiva per capire cosa accadrà e come andrà usato il certificato nel nostro Paese. Non solo, suldel Governo anche leminime per ottenerlo e le zone gialle per cui sarà rivisto il metodo di assegnazione del colore relativo alla fascia di rischio.allargato: quando farlo valere Ilfrancese ha fatto immediatamente discutere tutta la politicana e ora sulc’è la modifica al nostro. Il presidente del Consiglio Mario ...

