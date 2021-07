Green pass, l’idea di Confindustria: “Obbligo per i dipendenti a pena di cambio mansioni o sospensione dallo stipendio” (Di martedì 20 luglio 2021) Per tutelare i lavoratori Confindustria pensa a rendere obbligatorio il Green pass per i dipendenti: che, nel caso ne siano sprovvisti, potrebbero essere spostati ad altra mansione o addirittura sospesi, con conseguenze sulla retribuzione. È l’ipotesi contenuta in una mail interna inviata dal direttore generale Francesca Mariotti ai direttori del sistema industriale, pubblicata oggi dal quotidiano Il Tempo. La comunicazione fa il punto sulla proposta di legge su cui Confindustria è al lavoro con Governo e istituzioni, nell’ambito del confronto per aggiornare il protocollo sulla sicurezza sui luoghi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Per tutelare i lavoratoripensa a rendere obbligatorio ilper i: che, nel caso ne siano sprovvisti, potrebbero essere spostati ad altra mansione o addirittura sospesi, con conseguenze sulla retribuzione. È l’ipotesi contenuta in una mail interna inviata dal direttore generale Francesca Mariotti ai direttori del sistema industriale, pubblicata oggi dal quotidiano Il Tempo. La comunicazione fa il punto sulla proposta di legge su cuiè al lavoro con Governo e istituzioni, nell’ambito del confronto per aggiornare il protocollo sulla sicurezza sui luoghi di ...

