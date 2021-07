Giustizia, il partito pro referendum si allarga anche a sinistra (Di martedì 20 luglio 2021) Si allarga anche a sinistra il partito di chi sostiene i referendum sulla Giustizia promossi da Lega e partito radicale. Dopo le adesioni e le aperture arrivate dal Pd, riferiscono fonti leghiste, (tra gli altri, Gianni Pittella, Goffredo Bettini, l’europarlamentare Giuseppe Ferrandino, l’ex sindaco di Lodi Simone Uggetti) e degli esponenti di Iv, Raffaella Paita e Roberto Giachetti, nelle ultime ore ha annunciato di voler firmare anche Matteo Renzi. Si aggiungono, riferiscono le stesse fonti, ad altri nomi noti del mondo della cultura, dello spettacolo, ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021) Siildi chi sostiene isullapromossi da Lega eradicale. Dopo le adesioni e le aperture arrivate dal Pd, riferiscono fonti leghiste, (tra gli altri, Gianni Pittella, Goffredo Bettini, l’europarlamentare Giuseppe Ferrandino, l’ex sindaco di Lodi Simone Uggetti) e degli esponenti di Iv, Raffaella Paita e Roberto Giachetti, nelle ultime ore ha annunciato di voler firmareMatteo Renzi. Si aggiungono, riferiscono le stesse fonti, ad altri nomi noti del mondo della cultura, dello spettacolo, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il leader di Italia viva Matteo Renzi firmerà i referendum sulla giustizia promossi dalla Lega e dal Partito radica… - Linkiesta : Conte minaccia di terremotare il governo, ma per il Pd sono dettagli Letta si dice convinto del fatto che, sebbene… - RaiNews : È partito il deferimento alla Corte di Giustizia europea - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Giustizia, attivisti M5S pronti alla piazza. De Vito: 'No a riforma Cartabia' La consigliera M5S in Regione Lazio: 'Co… - ClaudioFatti : RT @ilfoglio_it: Il Partito Legge e Giustizia di Kaczynski si starebbe preparando a uscire dall'Ecr presieduto da Meloni, in quello che app… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia partito L'addio del partito polacco Pis ai Conservatori europei della Meloni Il Partito Legge e Giustizia di Jaroslaw Kaczynski si starebbe preparando a uscire dal Partito dei Conservatori e riformatori europei (Ecr) presieduto da Giorgia Meloni, in quello che appare uno ...

Giustizia, il partito pro referendum si allarga anche a sinistra ... anche Renzi vuole firmare Si allarga anche a sinistra il partito di chi sostiene i referendum sulla giustizia promossi da Lega e Partito radicale . Dopo le adesioni e le aperture arrivate dal Pd, ...

Giustizia, il partito pro referendum si allarga anche a sinistra Adnkronos partito-dei-conservatori-e-riformatori-europei Notizie, approfondimenti e commenti sulle ultime notizie di partito-dei-conservatori-e-riformatori-europei. Interviste, grafici e news e storie in esclusiva.

L'addio del partito polacco Pis ai Conservatori europei della Meloni Dietro la scelta di Legge e Giustizia di Jaroslaw Kaczynski di uscire dall'Ecr ci sarebbe uno scontro sulla gestione politica e finanziaria della formazione ultra-conservatrice dell'Ue da parte della ...

IlLegge edi Jaroslaw Kaczynski si starebbe preparando a uscire daldei Conservatori e riformatori europei (Ecr) presieduto da Giorgia Meloni, in quello che appare uno ...... anche Renzi vuole firmare Si allarga anche a sinistra ildi chi sostiene i referendum sullapromossi da Lega eradicale . Dopo le adesioni e le aperture arrivate dal Pd, ...Notizie, approfondimenti e commenti sulle ultime notizie di partito-dei-conservatori-e-riformatori-europei. Interviste, grafici e news e storie in esclusiva.Dietro la scelta di Legge e Giustizia di Jaroslaw Kaczynski di uscire dall'Ecr ci sarebbe uno scontro sulla gestione politica e finanziaria della formazione ultra-conservatrice dell'Ue da parte della ...