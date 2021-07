Gherardo Colombo | presidente dei migranti Ong | la seconda vita dell' ex pm di Mani Pulite | Guarda

Advertising

NadiaAmatucci : RT @fratotolo2: La #ONG italiana @resqpeople, di cui è presidente onorario l’ex magistrato di Mani Pulite Gherardo Colombo, ha acquistato l… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: L'Ong di Gherardo Colombo, Resq-People Saving People, annuncia: abbiamo una nave. Si tratta della vecchia Alan Kurdi https:… - emobranco : RT @ilgiornale: L'Ong di Gherardo Colombo, Resq-People Saving People, annuncia: abbiamo una nave. Si tratta della vecchia Alan Kurdi https:… - pier4nic8 : L'Ong di Gherardo Colombo, Resq-People Saving People, annuncia: abbiamo una nave. Si tratta della vecchia Alan Kurd… - maxxo55 : @ilgiornale Ma parliamo di “quel” Gherardo Colombo??? -

Ultime Notizie dalla rete : Gherardo Colombo

ilGiornale.it

"ResQ è nata per un motivo molto semplice: chiunque di noi, se stesse rischiando la vita in mezzo al mare vorrebbe una mano tesa in soccorso - ricorda il presidente onorario- Nasce ...Nel Mar Mediterraneo s'appresta ad arrivare una nuova nave Ong , questa volta dell'organizzazione presieduta nientepopodimenoche dall'ex magistrato. Hanno preso e rimesso a nuovo la ...A un anno dalla nascita della onlus, la nave di ricerca e soccorso ResQ People è pronta a partire per il Mediterraneo centrale. Si tratta di un’imbarcazione di 39 metri che ha già soccorso i naufraghi ...- c’è un po’ di maretta nel centrodestra, inutile nasconderlo. Prima la questione Rai, poi le tensioni alla presentazione di Bernardo a Milano, infine l’intervista di oggi della Meloni. Però un saggio ...