Georgina Rodriguez, fisico scultoreo: al mare proprio come una sirena (Di martedì 20 luglio 2021) È una vacanza di totale relax, quella che Georgina Rodriguez si sta concedendo assieme a Cristiano Ronaldo. E la splendida modella ne ha approfittato per prendere il sole e godersi un po’ di riposo da quella che è sicuramente la sua travolgente vita quotidiana con ben 4 bambini di cui prendersi cura. Georgina ha voluto condividere qualche foto del suo ultimo weekend al mare, pubblicando su Instagram splendidi scatti che la ritraggono magnifica come non mai. “sirena spiaggiata” – ha scritto la Rodriguez nella didascalia dell’immagine che la vede stesa al sole, a bordo del ... Leggi su dilei (Di martedì 20 luglio 2021) È una vacanza di totale relax, quella chesi sta concedendo assieme a Cristiano Ronaldo. E la splendida modella ne ha approfittato per prendere il sole e godersi un po’ di riposo da quella che è sicuramente la sua travolgente vita quotidiana con ben 4 bambini di cui prendersi cura.ha voluto condividere qualche foto del suo ultimo weekend al, pubblicando su Instagram splendidi scatti che la ritraggono magnificanon mai. “spiaggiata” – ha scritto lanella didascalia dell’immagine che la vede stesa al sole, a bordo del ...

