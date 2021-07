Garante Privacy: "Nel Fascicolo sanitario è diritto dei pazienti scegliere i dati da oscurare" (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - La normativa sul Fascicolo sanitario elettronico (Fse) prevede che l'interessato possa oscurare dati e documenti presenti, che saranno così accessibili solo dallo stesso interessato e dal medico che li ha generati. Tale diritto è esercitabile al momento in cui sono generati i referti o successivamente. A seguito del mancato rispetto della richiesta di oscuramento avanzata dai pazienti, il Garante ha sanzionato due Aziende sanitarie (la Usl della Romagna e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento), rispettivamente per 120mila e 150mila euro. Nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - La normativa sulelettronico (Fse) prevede che l'interessato possae documenti presenti, che saranno così accessibili solo dallo stesso interessato e dal medico che li ha generati. Taleè esercitabile al momento in cui sono generati i referti o successivamente. A seguito del mancato rispetto della richiesta di oscuramento avanzata dai, ilha sanzionato due Aziende sanitarie (la Usl della Romagna e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento), rispettivamente per 120mila e 150mila euro. Nel ...

