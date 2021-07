È in vendita uno smartphone per sostenitori di Trump (Di martedì 20 luglio 2021) L’ideatore del Freedom Phone, Erik Finman (foto: Twitter)Sembra incredibile ma è tutto vero: è sul mercato un nuovo smartphone pensato appositamente per i sostenitori di Donald Trump e in generale per tutti coloro che sentono oppressa la propria libertà di espressione dalla sinistra e dal politicamente corretto. Il telefono si chiama infatti Freedom Phone e per il prezzo di 499 dollari promette di liberare i propri utenti dalla censura e dal controllo di Big Tech – considerate vicine alle idee liberal dei democratici – e di fargli riprendere il controllo sulle loro comunicazioni. A presentare il telefono su Twitter ci ha pensato con un ... Leggi su wired (Di martedì 20 luglio 2021) L’ideatore del Freedom Phone, Erik Finman (foto: Twitter)Sembra incredibile ma è tutto vero: è sul mercato un nuovopensato appositamente per idi Donalde in generale per tutti coloro che sentono oppressa la propria libertà di espressione dalla sinistra e dal politicamente corretto. Il telefono si chiama infatti Freedom Phone e per il prezzo di 499 dollari promette di liberare i propri utenti dalla censura e dal controllo di Big Tech – considerate vicine alle idee liberal dei democratici – e di fargli riprendere il controllo sulle loro comunicazioni. A presentare il telefono su Twitter ci ha pensato con un ...

