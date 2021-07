Covid, virus fuggito dal laboratorio: l’ammissione potrebbe essere clamorosa (Di martedì 20 luglio 2021) E’ di Tgcom24 l’esclusiva della notizia di una possibile clamorosa ammissione della Cina sul Covid. Diventa più concreta l’ipotesi della fuga del virus dal laboratorio Ci sarebbe una lunga trattativa in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 20 luglio 2021) E’ di Tgcom24 l’esclusiva della notizia di una possibileammissione della Cina sul. Diventa più concreta l’ipotesi della fuga deldalCi sarebbe una lunga trattativa in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

fattoquotidiano : Singapore pronto a smettere di conteggiare i contagi da Covid. Stop alla ‘trasmissione zero’: “Grazie ai vaccini si… - SkyTG24 : 'Invitare i giovani a non vaccinarsi è grave, e il prezzo da pagare sarebbe perdere la battaglia contro il virus, c… - WRicciardi : Covid, se permettiamo al virus di circolare prima o poi capirà come far ammalare anche i vaccinati - Aledacasa63 : RT @BarbaraRaval: Ehm. RILASCIATO: certificato di morte della presentatrice della #BBC Lisa Shaw. Causa della morte: “Complicazione della… - C3vLocke : @robyvise64 recap: il SARS_COV_2 è un coronavirus, ossia un virus influenzale i virus non vivono né muoiono se i… -