Covid, Speranza: “In emergenza sì a uso pubblico di brevetti” (Di martedì 20 luglio 2021) “Con un emendamento approvato alla Camera, in caso di emergenza sanitaria, sarà possibile l’uso pubblico di un brevetto o altri diritti di proprietà intellettuale per farmaci o dispositivi che dovessero diventare essenziali. E’ un passo giusto che mette la vita delle persone davanti a tutto”. Così su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza, dopo l’approvazione, ieri, di un emendamento al Dl Semplificazioni sul tema delle licenze obbligatorie. “Dopo mesi di battaglie, oggi (ieri, ndr.) in Commissione Bilancio abbiamo conseguito un risultato straordinario che può segnare una svolta nella produzione dei vaccini e nella lotta al ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 luglio 2021) “Con un emendamento approvato alla Camera, in caso disanitaria, sarà possibile l’usodi un brevetto o altri diritti di proprietà intellettuale per farmaci o dispositivi che dovessero diventare essenziali. E’ un passo giusto che mette la vita delle persone davanti a tutto”. Così su Facebook il ministro della Salute Roberto, dopo l’approvazione, ieri, di un emendamento al Dl Semplificazioni sul tema delle licenze obbligatorie. “Dopo mesi di battaglie, oggi (ieri, ndr.) in Commissione Bilancio abbiamo conseguito un risultato straordinario che può segnare una svolta nella produzione dei vaccini e nella lotta al ...

