Covid: Spagna, l'83% dei contagi recenti è di non vaccinati (Di martedì 20 luglio 2021) L'83,1% delle persone risultate positive al Covid nella ultime cinque settimane in Spagna - un periodo in cui i casi sono fortemente aumentati - non erano vaccinate quando sono si sono contagiate: lo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 20 luglio 2021) L'83,1% delle persone risultate positive alnella ultime cinque settimane in- un periodo in cui i casi sono fortemente aumentati - non erano vaccinate quando sono si sonoate: lo ...

