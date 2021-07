Covid Lazio oggi, D'Amato: "Più contagi per feste Europei" (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - "Stiamo pagando il cosiddetto 'effetto Gravina', ma senza complicazioni negli ospedali. I casi sono ancora destinati ad aumentare per l'effetto del calo di tensione in occasione dei festeggiamenti per gli Europei, che durerà ancora alcuni giorni. I positivi sono per lo più giovani ancora non vaccinati e questo significa, ancora una volta, quanto sia importante vaccinarsi e raggiungere l'immunità di gregge". Lo ha affermato l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a margine della consegna degli attestati di benemerenza per l'impegno profuso durante la pandemia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - "Stiamo pagando il cosiddetto 'effetto Gravina', ma senza complicazioni negli ospedali. I casi sono ancora destinati ad aumentare per l'effetto del calo di tensione in occasione deiggiamenti per gli, che durerà ancora alcuni giorni. I positivi sono per lo più giovani ancora non vaccinati e questo significa, ancora una volta, quanto sia importante vaccinarsi e raggiungere l'immunità di gregge". Lo ha affermato l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione, Alessio D', a margine della consegna degli attestati di benemerenza per l'impegno profuso durante la pandemia ...

