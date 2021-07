Cina, il vaiolo delle scimmie uccide un paziente: era il primo caso di infezione (Di martedì 20 luglio 2021) Come se non bastasse il Covid, in Cina è morto il primo paziente infettato dal vaiolo delle scimmie, “Monkey B Virus (BV)”. Si tratta di un virus simile al vaiolo, ma meno grave. Il fatto risale a fine maggio, ma la stampa cinese ha dato la notizia sabato, e ora è apparsa anche sui media internazionali. La vittima del vaiolo del scimmie è un uomo di 53 anni, un veterinario di Pechino. L’uomo, la cui identità non è stata resa nota, lavorava in un istituto di ricerca proprio sui primati. I primi sintomi sono apparsi un mese dopo avere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 luglio 2021) Come se non bastasse il Covid, inè morto ilinfettato dal, “Monkey B Virus (BV)”. Si tratta di un virus simile al, ma meno grave. Il fatto risale a fine maggio, ma la stampa cinese ha dato la notizia sabato, e ora è apparsa anche sui media internazionali. La vittima deldelè un uomo di 53 anni, un veterinario di Pechino. L’uomo, la cui identità non è stata resa nota, lavorava in un istituto di ricerca proprio sui primati. I primi sintomi sono apparsi un mese dopo avere ...

