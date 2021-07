Chiara Ragnini e Geddo giovedì in concerto a Ceriale

Advertising

MontiFrancy82 : “Fra caos e paura” è il nuovo singolo e video di @chiararagnini - SMSNEWSOFFICIAL : “Fra caos e paura” è il nuovo singolo e video di @chiararagnini - chiararagnini : RT @SMSNEWSOFFICIAL: “Fra caos e paura” è il nuovo singolo e video di Chiara Ragnini - SMSNEWSOFFICIAL : “Fra caos e paura” è il nuovo singolo e video di Chiara Ragnini - chiararagnini : RT @LiguriaOggi: Fra caos e paura, il nuovo video di Chiara Ragnini -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ragnini

ImperiaNews.it

Proseguono gli appuntamenti dal vivo per la cantautrice ligureche giovedì 22 luglio, a partire dalle ore 21 , sarà ospite della rassegna 'Canzoni nel bosco' insieme al cantautore ingauno Geddo , presso la Casa dei Circoli, Culture e Popoli di ...Imperia. " Fra caos e paura" è il nuovo singolo della cantautrice ligure, tratto dall'EP Disordine uscito lo scorso ottobre e con il quale l'artista torna a farsi ascoltare, in un abbraccio fra il pop e la canzone d'autore. In un periodo storico in cui siamo ...Nuova canzone arricchita da un intenso videoclip interamente realizzato dagli studenti del corso di film-making del Centro Pastore di Imperia: protagonisti Eugenio Ripepi e Cagliostro ...'Fra caos e paura' è il nuovo singolo della cantautrice ligure Chiara Ragnini, tratto dall'EP 'Disordine' uscito lo scorso ottobre e con il quale la cantautrice ligure torna a farsi ascoltare, in un a ...