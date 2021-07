Calciomercato Juve, per il Sassuolo sfuma il sostituto di Locatelli (Di martedì 20 luglio 2021) I bianconeri spingono per l’arrivo di Locatelli dal club emiliano che, però, ha appena visto sfuggirsi l’acquisto del sostituto Continua la telenovela Locatelli. Fresco vincitore dell’Europeo, il ragazzo è il primo obiettivo della Juventus per rinforzare il reparto di centrocampo, ma la trattativa è ancora lontana dalla chiusura. Ora che i neroverdi hanno visto sfumare anche l’acquisto del sostituto dell’ex Milan, la strada appare ancor di più in salita. Il Porto, infatti, ha ufficializzato l’arrivo dal Liverpool di Marko Gruijc a titolo definitivo. Il serbo, classe 1996, era il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021) I bianconeri spingono per l’arrivo didal club emiliano che, però, ha appena visto sfuggirsi l’acquisto delContinua la telenovela. Fresco vincitore dell’Europeo, il ragazzo è il primo obiettivo dellantus per rinforzare il reparto di centrocampo, ma la trattativa è ancora lontana dalla chiusura. Ora che i neroverdi hanno vistore anche l’acquisto deldell’ex Milan, la strada appare ancor di più in salita. Il Porto, infatti, ha ufficializzato l’arrivo dal Liverpool di Marko Gruijc a titolo definitivo. Il serbo, classe 1996, era il ...

Advertising

Gazzetta_it : Ronaldo faccia uno sforzo, sia più chiaro sul suo futuro - sachatavolieri : RT @calciomercatoit: ??#Juventus - Con @sachatavolieri alla scoperta di #Nonge, il nuovo talento dei bianconeri: 'Fisico imponente e buona t… - PianetaMilan : .@vlahovicdusan9 allontana @acmilan e @juventusfc: 'Rinnovo? Quando me lo offrono firmo' - #Calciomercato #ACMilan… - junews24com : Locatelli Juve, il Sassuolo perde il sostituto! Ufficiale il passaggio al Porto - - sportli26181512 : L'equivoco Ronaldo, l'assenza di un Dzeko e un centrocampo non all'altezza: ad oggi la Juve non è la squadra da bat… -