Advertising

tommaso_guercio : @Vatenerazzurro1 fonte: i capelli di antonio conte - LaGazzettaWeb : Antonio Conte in vacanza a Capitolo: la foto con i fan - bolofficial0377 : Ad ogni modo l educazione impartita da Antonio conte funziona. Farsi il culo anche quando si è in ferie ti dà una c… - emidio_antonio : RT @MT_Meli_: Conte, nel colloquio con Draghi, ha sfoderato le sue armi migliori: cv gonfiato, banchi a rotelle, bonus monopattini, e una p… - emidio_antonio : RT @mariamacina: Il M5S presenta 916, finora, emendamenti alla legge Cartabia: 1) Conte non conta un kaiser neanche tra i parlamentari gril… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Conte

La Gazzetta del Mezzogiorno

BARI - L'ex allenatore dell'Intersceglie Capitolo per godersi alcuni giorni di vacanza in Puglia. Il tecnico in tenuta decisamente casual si è fatto immortalare in alcuni scatti con i suoi fan. Ecco la foto.... un paio di anni fa, di quandopassato all'Inter avrebbe voluto portarti con sé nello staff ... MortoCanese, la reazione della Juventus Il 68enneCanese, poi, è stato ricordato ...Joao Mario ha lasciato l’Inter senza polemiche e sarebbe stato strano il contrario. Diversa è la situazione degli altri esuberi, che per il momento provano a tirare la corda nerazzurra fin dove possib ...BARI - L'ex allenatore dell'Inter Antonio Conte sceglie Capitolo per godersi alcuni giorni di vacanza in Puglia. Il tecnico in tenuta decisamente casual si è fatto immortalare in alcuni scatti con i s ...