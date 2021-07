ANNA TATANGELO: NON PRENDO IL POSTO DELLA D’URSO. IL MIO MODELLO? RAFFAELLA CARRÀ (Di martedì 20 luglio 2021) A metà settembre debutterà la nuova domenica pomeriggio di Canale 5 divisa in tre parti: le soap opera, Scene da un Matrimonio con ANNA TATANGELO e il raddoppio di Verissimo con Silvia Toffanin che all’appuntamento storico del sabato aggiungerà quello domenicale. I vertici Mediaset hanno deciso di cambiare, tra certezze e revival come il programma nato negli anni ’90 con Davide Mengacci che racconta i matrimoni, dai preparativi alla cerimonia, passando per i banchetti nuziali. ANNA TATANGELO spiega che Scene da un Matrimonio è “un progetto che si sta ancora sviluppando. Abbiamo tante idee, vedremo quale forma prenderanno. ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 20 luglio 2021) A metà settembre debutterà la nuova domenica pomeriggio di Canale 5 divisa in tre parti: le soap opera, Scene da un Matrimonio cone il raddoppio di Verissimo con Silvia Toffanin che all’appuntamento storico del sabato aggiungerà quello domenicale. I vertici Mediaset hanno deciso di cambiare, tra certezze e revival come il programma nato negli anni ’90 con Davide Mengacci che racconta i matrimoni, dai preparativi alla cerimonia, passando per i banchetti nuziali.spiega che Scene da un Matrimonio è “un progetto che si sta ancora sviluppando. Abbiamo tante idee, vedremo quale forma prenderanno. ...

