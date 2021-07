Variante Delta, i paesi turistici a rischio per l'aumento dei contagi: dove fare attenzione ai focolai (Di lunedì 19 luglio 2021) A causa della , in molte mete turistiche si sta registrando un aumento considerevole dei contagi di Covid - 19: ci sono alcuni paesi in cui è ancor più importante fare attenzione. Spagna, Malta, Cipro ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 luglio 2021) A causa della , in molte mete turistiche si sta registrando unconsiderevole deidi Covid - 19: ci sono alcuniin cui è ancor più importante. Spagna, Malta, Cipro ...

Advertising

RobertoBurioni : La diffusione dei virus a trasmissione respiratoria (come SARS-CoV-2) è attenuata in estate. Purtroppo questa atten… - borghi_claudio : 7) DIRE CHE SE NON CI VACCINIAMO TUTTI SI CREANO LE VARIANTI E' UNA SCIOCCHEZZA Supponiamo anche che perchè siamo… - fattoquotidiano : Variante Delta, Bassetti a La7: “È scandaloso che ci siano ancora politici scettici sui vaccini. Di questo passo a… - MaxMiglietta2 : RT @todorov_denis: #Tg5: 'Dopo la variante Delta arriva la variante Gamma ancora più contagiosa'. Ormai ci prendono per il culo e ridono so… - Felix68852709 : RT @laGigogin: Mi sembra abbastanza evidente che in caso di eventuali nuove chiusure per l'avanzare inesorabile della variante delta, il pr… -