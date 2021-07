Vacanze in Campania, la paura contagi spinge i turisti verso Sannio, Irpinia, Matese e Cilento (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTre italiani su quattro, il 75% di coloro che vanno in vacanza, visiteranno uno dei quasi 5.500 piccoli borghi presenti in Italia per coniugare la voglia di tranquillità con la possibilità di godere di spazi di libertà più ampi lontano dalle città o dai luoghi turistici più affollati. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti-Ixe’ sulle ferie degli italiani che evidenzia una vera svolta nella scelta delle destinazioni spinta anche dalla ripresa dei contagi. In Campania sono 339 i piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti e si trovano in prevalenza nelle aree interne dell’Irpinia, del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTre italiani su quattro, il 75% di coloro che vanno in vacanza, visiteranno uno dei quasi 5.500 piccoli borghi presenti in Italia per coniugare la voglia di tranquillità con la possibilità di godere di spazi di libertà più ampi lontano dalle città o dai luoghici più affollati. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti-Ixe’ sulle ferie degli italiani che evidenzia una vera svolta nella scelta delle destinazioni spinta anche dalla ripresa dei. Insono 339 i piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti e si trovano in prevalenza nelle aree interne dell’, del ...

Advertising

anteprima24 : ** #Vacanze in #Campania, la paura contagi spinge i turisti verso ... ** - larampait : #Vacanze, #Coldiretti #Campania: 'Paura contagi spinge aree interne' - yovaresogolden : questi inglesi devono smetterla di scegliere l’Italia per le vacanze se poi non vengono in Campania - MarcoVarchetta : @AldTar @dottorbarbieri Venerdì nella conferenza ha detto di venire a fare le vacanze in Campania perché i nostri t… - RosarioSibillo : Viene chiamato la porta del sud, offre di tutto, tranquillità, relax, e aggiornato con le norme anticovid, però....… -