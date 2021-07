Usa | un detenuto di Guantanamo trasferito in Marocco

Advertising

Abdul Latif Nasser,a Guantanamo dal 2002 e mai accusato di alcun crimine, è stato trasferito dagliin Marocco. Lo riporta Fox news. Secondo il Nyt, le forze statunitensi hanno consegnato il 56enne al ...Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato il trasferimento in Marocco dal campo di prigionia di Guantanamo di Abdul Latif Nasir, marocchino per cui il Periodic Review Board nel 2016 ...Aveva ucciso la moglie a pugni dopo una lite avvenuta in crociera. Kenneth Manzanares, di 43 anni, era stato condannato nel giugno del 2020 per il crimine commesso nel 2017. L’uomo, reo confesso, è st ...Abdul Latif Nasser, detenuto a Guantanamo dal 2002 e mai accusato di alcun crimine, è stato trasferito dagli Usa in Marocco. Lo riporta Fox news. Secondo il Nyt, le forze statunitensi hanno consegnato ...