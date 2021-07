Uomini e Donne, preoccupazione per Marco Firpo, ex di Gemma Galgani: “3 interventi a cuore aperto” (Di lunedì 19 luglio 2021) Gemma Galgani sta trascorrendo le vacanze estive a Roma, preferendo questa città a Torino, la sua città natale. Nella capitale, la dama di Uomini e Donne sembra avere molto tempo per riflettere e ultimamente il suo pensiero è ricaduto su Marco Firpo, ex cavaliere frequentato anni fa. Dopo che Gemma ha parlato di lui in un’intervista, una cara amica del corteggiatore ha fatto luce sulla sua vita e delle sue condizioni di salute, messe a dura prova da ben 3 interventi al cuore. Gemma Galgani e quel ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 luglio 2021)sta trascorrendo le vacanze estive a Roma, preferendo questa città a Torino, la sua città natale. Nella capitale, la dama disembra avere molto tempo per riflettere e ultimamente il suo pensiero è ricaduto su, ex cavaliere frequentato anni fa. Dopo cheha parlato di lui in un’intervista, una cara amica del corteggiatore ha fatto luce sulla sua vita e delle sue condizioni di salute, messe a dura prova da ben 3ale quel ...

