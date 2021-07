Stamane l' incontro fra Draghi e Conte sulla riforma della giustizia

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il leader in pectore del M5S chiederà un confronto sul testo Cartabia. Letta apre: diritto-dovere del Parlamento di migliorarlo ma senza stravolgerlo

Rai News

Ecco la sponda che Enrico Letta offre subito a Conte neo - leader (ma il voto degli iscritti sarà il 2 e 3 agosto) in vista dell'che l'avvocato avràcon Draghi. Non significa ...Si è tenuto oggi un nuovotra la sindaca Chiara Appendino, i due candidati Andrea Russi e Valentina Sganga e la ...più vivibile e sostenibile"M5S e Verdi si sono nuovamente incontrati...Il leader in pectore del M5S chiederà un confronto sul testo Cartabia. Letta apre: diritto-dovere del Parlamento di migliorarlo ma senza stravolgerlo ...«La riforma Cartabia si può limare, sono possibili aggiustamenti». Ecco la sponda che Enrico Letta offre subito a Conte neo-leader (ma il voto degli iscritti sarà il 2 e ...