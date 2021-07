Sara Pedri, la ginecologa scomparsa: problemi in reparto da tre anni (Di lunedì 19 luglio 2021) L’assessora alla Salute parla di Sara Pedri, scomparsa a Trento, e ammette che erano a conoscenza “dell’esistenza di criticità nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Chiara”. Sara Pedri, scomparsa il 4 marzo scorso, lavorava come ginecologa a Trento all’ospedale Santa Chiara. L’assessora alla Salute di Trento, Stefania Segnana, dichiara che già dal 2018 ci sono state delle segnalazioni legate all‘elevato numero di dimissioni nella struttura sanitaria dove lavorava Sara. Purtroppo però le segnalazioni ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 luglio 2021) L’assessora alla Salute parla dia Trento, e ammette che erano a conoscenza “dell’esistenza di criticità neldi ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Chiara”.il 4 marzo scorso, lavorava comea Trento all’ospedale Santa Chiara. L’assessora alla Salute di Trento, Stefania Segnana, dichiara che già dal 2018 ci sono state delle segnalazioni legate all‘elevato numero di dimissioni nella struttura sanitaria dove lavorava. Purtroppo però le segnalazioni ...

