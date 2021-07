Salvatore Borsellino: “Depistaggi su via D’Amelio continuano” (Di lunedì 19 luglio 2021) L’intervista al fratello del giudice Paolo Borsellino nel 29esimo anniversario della strage di via D’Amelio. “Pezzi deviati dello Stato hanno intavolato la trattativa, con Paolo vivo non sarebbe accaduto”. di Elvira Terranova L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 19 luglio 2021) L’intervista al fratello del giudice Paolonel 29esimo anniversario della strage di via. “Pezzi deviati dello Stato hanno intavolato la trattativa, con Paolo vivo non sarebbe accaduto”. di Elvira Terranova L'articolo proviene da Italia Sera.

