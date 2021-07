Roma, Mourinho ritrova Tagliavento 11 anni dopo le manette (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma - L'amichevole blindata di ieri pomeriggio a Trigoria tra Roma e Ternan a ha provocato una "carrambata" tra due personaggi che 11 anni fa sono finiti sulle prime pagine dei giornali per un Inter -... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 luglio 2021)- L'amichevole blindata di ieri pomeriggio a Trigoria trae Ternan a ha provocato una "carrambata" tra due personaggi che 11fa sono finiti sulle prime pagine dei giornali per un Inter -...

Advertising

SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ?? Parla Fabrizio #Ravanelli, ex centravanti della #Juventus ?? 'La #Roma non può lottare per lo #scudetto, #Mourinho non… - siamo_la_Roma : ?? Parla Fabrizio #Ravanelli, ex centravanti della #Juventus ?? 'La #Roma non può lottare per lo #scudetto,… - sportli26181512 : Roma, corsa al posto di vice Spinazzola: in pole c'è Vina: Continua il lavoro da parte di Tiago Pinto per accontent… - ReteSport : Roma, #Mourinho ritrova Tagliavento 11 anni dopo le manette #ASRoma #Retesport - sportli26181512 : Roma, Mourinho ritrova Tagliavento 11 anni dopo le manette: L'ex arbitro ieri a Trigoria: è il presidente della Ter… -