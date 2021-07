Polignano a Mare | anziano scomparso | ritrovato dai carabinieri È finita bene

(Di lunedì 19 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: È terminata a lieto fine la vicenda della scomparsa dell’83enne, polignanese, che, dal pomeriggio di ieri, ha tenuto con il fiato sospeso l’intera comunità polignanese. L’, privo di telefono e in stato confusionale, si era allontanato dopo mezzogiorno dalla propria abitazione ubicata in una zona di campagna fuori dal centro abitato di, facendo perdere le proprie tracce. Subito dopo la segnalazione della scomparsa da parte dei familiari dell’è stato attivato il Piano provinciale delle persone scomparse con il coinvolgimento di ...

L'anziano, privo di telefono e in stato confusionale, si era allontanato dopo mezzogiorno dalla propria abitazione ubicata in una zona di campagna fuori dal centro abitato di Polignano a Mare, facendo ...