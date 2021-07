Pensioni: Orlando convoca i sindacati il 27 luglio (Di lunedì 19 luglio 2021) Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha convocato i sindacati sulla previdenza per martedì 27 luglio. Lo si apprende da fonti sindacali. . 19 luglio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) Il ministro del Lavoro, Andrea, hato isulla previdenza per martedì 27. Lo si apprende da fonti sindacali. . 192021

