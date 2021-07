Paolo Borsellino | a Palermo una lunga giornata di eventi Stasera la fiaccolata in via D’Amelio

(Di lunedì 19 luglio 2021) È il giorno del ricordo, oggi, a, dove l’interasarà segnata da commemorazioni e manifestazioni per il 29esimo anniversario della strage di via, nella quale rimasero uccisi il giudicee la sua scorta. La, che si aprirà con la “Mattinata dedicata al mondo della scuola”, promossa dal Centro studie Rita, davanti all’Albero della Pace, si concluderà con la tradizionale, promossa dal “Forum 19 Luglio”, cartello che raggruppa trasversalmente associazioni, movimenti ...

Per questo scompare l'agenda rossa' Il magistrato pone l'accento sui vari tentativi di depistaggio nelle indagini sulla strage in cui perse la vitail 19 luglio 1992. A cominciare ..., 51 anni, da 28 in magistratura, procuratore aggiunto nel capoluogo siciliano dopo aver diretto la procura di Marsala, quel 19 luglio 1992 pranzò a Villagrazia con la moglie Agnese e ...Ricorre oggi, 19 luglio 2021, il triste anniversario della strage di via D'Amelio nel quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta.Un’ombra lunga 29 anni che ancora non è stata dissolta. Il 19 luglio 1992 Palermo e il Paese, ancora feriti, 57 giorni dopo la strage di Capaci, furono ...