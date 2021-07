OPPO A16 appena ufficializzato | ci piacerebbe vederlo in Europa

(Di lunedì 19 luglio 2021)A16 è statoin Indonesia: parliamo di un dispositivo che non sappiamo se arriverà o meno nel nostro Paese, ma che vale la pena menzionare per quanto è capace di offrire. Lo smartphone include uno schermo LCD da 6.52 pollici con risoluzione HD+ a 720p e notch a goccia per il contenimento della fotocamera frontale, da 8MP. Il comparto fotografico posteriore include un sensore principale da 13MP, uno macro da 2MP ed un monocromatico, ugualmente da 2MP.A16 è spinto dal processore MediaTek Helio G35 (12nm FinFET, CPU octa-core, 8x ARM Cortex-A53 da 2.3GHz e GPU IMG PowerVR GE8320 da 680 MHz e modem 4G LTE), 3GB di RAM ...

è ufficiale in Indonesia: è uno smartphone economico con tripla fotocamera, display HD con notch e SoC MediaTek Helio G35 (chip presentato poco più di un anno fa) . Non sappiamo se arriverà ...A quasi un anno di distanza dal precedente modello (poi aggiornato a Dicembre),by BBK Electronics ha annunciato un nuovo alfiere della sua gamma telefonica low cost , rappresentato dall', animato da Android 11 sotto l'interfaccia ColorOS 11.1.(163,8 x 75,6 x 8,4 mm, per 190 grammi) vanta un display con confermato stile a waterdrop , rappresentato da un elaborato ...Oppo A16 è ufficiale in Indonesia: è uno smartphone economico con tripla fotocamera, display HD con notch e SoC MediaTek Helio G35 (chip presentato poco più di un anno fa). Non sappiamo se arriverà da ...Il celebre marchio cinese Oppo, nelle scorse ore, ha messo in campo lo smartphone economico Oppo A16, candidato, per bassi consumi energetici e scheda entry level, a essere un valido battery phone, ma ...