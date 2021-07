Napoli, ruba auto ma nella fuga fa un incidente: scoperto e denunciato (Di lunedì 19 luglio 2021) ruba un’auto ma fa incidente e viene fermato. A finire in manette un 61enne di Pagani con precedenti di polizia. Napoli, ruba un’auto ma fa incidente e viene denunciato Ieri mattina gli agenti del Commissariato Decumani di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Ammiraglio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 19 luglio 2021)un’ma fae viene fermato. A finire in manette un 61enne di Pagani con precedenti di polizia.un’ma fae vieneIeri mattina gli agenti del Commissariato Decumani di, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Ammiraglio L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

