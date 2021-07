Mascherine etiche e sostenibili | gli obiettivi di EkipLabs

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il successo di un’azienda passa anche dal suo impegno nei confronti dellatà ambientale e dell’impegno sociale, valori cruciali soprattutto in un momento così delicato, dove è necessario il contributo di tutti per uscire dalla crisi economica e sanitaria causata dal Covid-19. Con questa consapevolezza, nasce, startup operativa in provincia di Brescia, specializzata nella produzione die presidi medicali. Nata da un processo di diversificazione, l’azienda si è impegnata fin da subito per salvaguardare l’ambiente e per incrementare il livello occupazione nel territorio in cui opera.: ...

Advertising

kasparovskarpov : @valeguerrieri @P_Napolitano_ @GiorgiaMeloni Ma secondo lei a che serve il codice di Norimberga? E che cosa signifi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine etiche

Orizzonte Scuola

...per fine settembre è logico pensare che i ragazzi possano tornare in classe senza le", ... sottolinea Mattia Doria , segretario nazionale alle Attività Scientifiche eddella Fimp, "......per fine settembre è logico pensare che i ragazzi possano tornare in classe senza le', ... sottolinea Mattia Doria , segretario nazionale alle Attività Scientifiche eddella Fimp, " ...Freedom day in Inghilterra. L’appello degli scienziati: così rischiamo nuove varianti. E intanto il premier finisce in isolamento ...“Errare è umano perseverare è diabolico”. Non usa mezzi termini il Professor Walter Ricciardi, Presidente della World Federation of Public Health Associations nel condannare la riapertura totale ...