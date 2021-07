Mariasole Pollio, a Napoli un super party con tanti artisti (Di lunedì 19 luglio 2021) La splendida Mariasole Pollio ha scelto Napoli per festeggiare i suoi 18 anni, al party hanno partecipato moltissimi artisti del mondo dello spettacolo La brillante e dolce Mariasole Pollio, ha conquistato tutti nel mondo dello spettacolo, tra cinema e tv. L’attrice diventata nota al grande pubblico con Don Matteo, dall’anno scorso è diventata anche conduttrice del Battiti Live, tanti traguardi raggiunti a soli 18 anni. In queste ultime ore si è svolta la sua privata festa di compleanno, è diventata maggiorenne e si è concessa un super e ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 luglio 2021) La splendidaha sceltoper festeggiare i suoi 18 anni, alhanno partecipato moltissimidel mondo dello spettacolo La brillante e dolce, ha conquistato tutti nel mondo dello spettacolo, tra cinema e tv. L’attrice diventata nota al grande pubblico con Don Matteo, dall’anno scorso è diventata anche conduttrice del Battiti Live,traguardi raggiunti a soli 18 anni. In queste ultime ore si è svolta la sua privata festa di compleanno, è diventata maggiorenne e si è concessa une ...

trasheska : praticamente il compleanno di mariasole pollio è stato un grande battiti live - dobrvem : ma in che senso Mariasole Pollio ha solo 18 anni - GossipItalia3 : Mariasole Pollio: “Ho imparato ad essere esattamente come sono” #gossipitalianews - inutile_canzone : RT @bocacheiadevida: l’invidia che provo verso mariasole pollio poteva finire e invece ha inviato gaia gozzi al suo diciottesimo - marygracefdl : RT @chissasefinira: Invidiando molto Mariasole Pollio in questo momento, per il suo diciottesimo stile The Ferragnez 2... -