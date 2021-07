Latina | coltivavano marijuana in serra | arrestate 3 persone

(Di lunedì 19 luglio 2021) Tresono stateoggi a Pontinia e Sabaudia dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A conclusione di una specifica attività info-investigativa, i Carabinieri traevano in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tre, un 64 enne originario dell’argentina, un 32 enne ed un 33 enne, tutti residenti nel comune di Pontinia. I controlli delle forze dell’ordine Gli agenti a seguito di perquisizione domiciliare eseguita presso alcuni edifici agricoli ubicati su di un appezzamento di terreno, pertinente all’ abitazione dei predetti, ...

... ma ha disvelato, allo stesso tempo, anche l'esistenza di una coltivazione di circa 2000 piante di sostanza stupefacente del tipo marijuana, allestita dagli stessi, in provincia di.