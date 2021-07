IDM | team Hertrampf donates its registration fee to the flood victims

(Di lunedì 19 luglio 2021) The environmental disaster that has hit various regions in Germany forced the IDM organisers to cancel round three of the German Superbike championship, which was set to take place at the Nurburgring. ...

motosprint : #IDM: il team #Hertrampf dona la quota d'iscrizione per le vittime dell'alluvione -

Dopo l'annullamento delle gare del Nurburging, Leonov e Schmidt hanno deciso di andare ad Assen come wild card nel campionato olandese, devolvendo poi l'iscrizione in beneficenza ...Il pilota ufficiale della Casa tedesca nel mondiale endurance correrà nuovamente nel campionato in cui ha già vinto più volte in passato, prendendo la sella lasciata libera da Ricardo Brink ...