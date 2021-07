Harry diventa scrittore come Meghan, il libro di memorie atteso per il 2022 (Di lunedì 19 luglio 2021) Potrebbe essere il libro più atteso del decennio. Harry segue le orme di sua moglie Meghan e si prepara al rilascio di un volume che conterrà le sue memorie, stese in quasi un anno di lavoro. L’opera farà certamente discutere e potrebbe accogliere l’ennesima testimonianza-scandalo che riguarda la Famiglia Reale. Gli addetti ai lavori stanno già parlando delle varie collaborazioni che hanno permesso la stesura del libro, che uscirà nel 2022. Sembrerebbe che Harry abbia lavorato con il noto ghostwriter J.R. Moehringer, vincitore del Premio Pulitzer e autore ... Leggi su dilei (Di lunedì 19 luglio 2021) Potrebbe essere ilpiùdel decennio.segue le orme di sua mogliee si prepara al rilascio di un volume che conterrà le sue, stese in quasi un anno di lavoro. L’opera farà certamente discutere e potrebbe accogliere l’ennesima testimonianza-scandalo che riguarda la Famiglia Reale. Gli addetti ai lavori stanno già parlando delle varie collaborazioni che hanno permesso la stesura del, che uscirà nel. Sembrerebbe cheabbia lavorato con il noto ghostwriter J.R. Moehringer, vincitore del Premio Pulitzer e autore ...

Advertising

Hogwarts_GDR : @intheoutersp4ce Ciao, volevo presentarti Hogwarts: Harry Potter Gioco di Ruolo. Il primo gdr di Harry Potter in It… - Hogwarts_GDR : @ziggybermanfk Ciao, volevo presentarti Hogwarts: Harry Potter Gioco di Ruolo. Il primo gdr di Harry Potter in Ital… - Hogwarts_GDR : @harrysvwings Ciao, volevo presentarti Hogwarts: Harry Potter Gioco di Ruolo. Il primo gdr di Harry Potter in Itali… - Hogwarts_GDR : @secondastellads Ciao, volevo presentarti Hogwarts: Harry Potter Gioco di Ruolo. Il primo gdr di Harry Potter in It… - Hogwarts_GDR : @flamikaelson Ciao, volevo presentarti Hogwarts: Harry Potter Gioco di Ruolo. Il primo gdr di Harry Potter in Itali… -