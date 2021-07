Green pass, Ricciardi: “Va usato anche sui mezzi pubblici (Di lunedì 19 luglio 2021) “Il Green pass non solo deve diventare obbligatorio per i ristoranti al chiuso, ma anche per i mezzi di trasporto pubblico come autobus e metropolitana. Dal punto di vista tecnologico, non è impossibile applicare questa necessaria misura. Non possiamo obbligare le persone a vaccinarsi, però chi non lo vuole fare avrà meno opportunità o, quanto meno, dovrà eseguire un tampone antigenico ogni volta che vorrà frequentare luoghi affollati o usare i mezzi pubblici”. A suggerirlo è Walter Ricciardi, ordinario di Igiene e Sanità Pubblica all’università Cattolica di Roma e ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 luglio 2021) “Ilnon solo deve diventare obbligatorio per i ristoranti al chiuso, maper idi trasporto pubblico come autobus e metropolitana. Dal punto di vista tecnologico, non è impossibile applicare questa necessaria misura. Non possiamo obbligare le persone a vaccinarsi, però chi non lo vuole fare avrà meno opportunità o, quanto meno, dovrà eseguire un tampone antigenico ogni volta che vorrà frequentare luoghi affollati o usare i”. A suggerirlo è Walter, ordinario di Igiene e Sanità Pubblica all’università Cattolica di Roma e ...

Advertising

borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - FratellidItalia : Il governo chiederà il green pass anche a chi sbarca ogni giorno illegalmente in Italia o le assurde limitazioni ch… - alessand_mella : RT @Adnkronos: Matteo #Renzi favorevole al #greenpass: 'In zona rossa ci vadano i no vax'. - Terra2itter : RT @Imbecilla: Mi sono subito scaricata il green pass anche se non devo andare da nessuna parte, solo per sfregio a tutti quelli che cagano… -