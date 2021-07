Green Pass, Bassetti: “Obbligatorio per bus? Allora obbligo vaccino” (Di lunedì 19 luglio 2021) (Adnkronos) – “Il Green Pass è certamente lo strumento per garantire una maggior sicurezza per tutti. Con il 30-35% della popolazione italiana ancora non vaccinata” contro Covid-19, “far usare i mezzi pubblici solo con il Green Pass equivale a mettere l’obbligo per vaccinarsi. Il Green Pass ha senso per salire su un treno, un aereo, un cinema, per andare al teatro e al ristorante al chiuso o allo stadio. Ma sulla metro e sul bus ha più senso decidere di imporre l’obbligo, perché il messaggio a chi non è vaccinato è ‘stare a casa’”. Lo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 luglio 2021) (Adnkronos) – “Ilè certamente lo strumento per garantire una maggior sicurezza per tutti. Con il 30-35% della popolazione italiana ancora non vaccinata” contro Covid-19, “far usare i mezzi pubblici solo con ilequivale a mettere l’per vaccinarsi. Ilha senso per salire su un treno, un aereo, un cinema, per andare al teatro e al ristorante al chiuso o allo stadio. Ma sulla metro e sulha più senso decidere di imporre l’, perché il messaggio a chi non è vaccinato è ‘stare a casa’”. Lo ...

