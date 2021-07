Gattuso: «Serie A top, dovevo esserci anche io. Juve favorita? Dipende» (Di lunedì 19 luglio 2021) Gennaro Gattuso ha parlato del prossimo campionato di Serie A con un po’ di rammarico: ecco le sue dichiarazioni Gennaro Gattuso, nell’intervista a Il Messaggero, ha parlato della prossima Serie A. Serie A – «Quest’anno sarà proprio un gran bel campionato. anche difficile. Le big hanno cambiato quasi tutte in panchina. Entrano in scena personaggi di primo piano. Tecnici che hanno vinto. Mourinho, Allegri e Sarri? anche a Spalletti e Inzaghi. In A c’è il top. dovevo esserci anch’io. Ci divertiremo. Mi aspetto grande competitività al ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Gennaroha parlato del prossimo campionato diA con un po’ di rammarico: ecco le sue dichiarazioni Gennaro, nell’intervista a Il Messaggero, ha parlato della prossimaA.A – «Quest’anno sarà proprio un gran bel campionato.difficile. Le big hanno cambiato quasi tutte in panchina. Entrano in scena personaggi di primo piano. Tecnici che hanno vinto. Mourinho, Allegri e Sarri?a Spalletti e Inzaghi. In A c’è il top.anch’io. Ci divertiremo. Mi aspetto grande competitività al ...

