Flight Simulator su Xbox Series X|S è un “peso massimo” | quasi 100GBHDblog it

(Di lunedì 19 luglio 2021)

Un'aggiunta un po' telefonata , ma ben gradita soprattutto da tutti i fan che hanno sempre goduto delle caratteristiche rasenti la perfezione di Microsoft, ovvero il simulatore di volo per eccellenza. Stiamo parlando della nuova feature che verrà introdotta a partire dal 2022 , cioè l'aggiunta degli elicotteri La software house ...Nell'ultimo appuntamento Development Update , i ragazzi di Asobo Studio hanno confermato l'introduzione di una tra le caratteristiche più richieste dalla community di Microsoft: gli elicotteri saranno integrati nel simulatore di volo a partire dal prossimo anno. Mentre si attende con ansia il debutto della versione Xbox di Microsoft, il ...Succose novità in vista dei futuri update di Flight Simulator. Sembra che gli elicotteri stiano per arrivare in Microsoft Flight Simulator.Non che Flight Simulator sia un peso piuma su computer: Steam richiede infatti 150 GB di spazio libero per l'installazione, il Microsoft Store 127 GB a fronte di un gioco che, com ...