“È droga ma non basta”. Morte Libero De Rienzo, le ultime scoperte sul ritrovamento a casa sua (Di lunedì 19 luglio 2021) L’inaspettata e, per il momento, non chiara scomparsa di Libero De Rienzo ha fatto calare un clima di gelo e tristezza tra il pubblico e lo showbiz italiano. L’attore aveva solamente 44 anni, la famiglia si trovava fuori casa da qualche giorno e la moglie Marcella Mosca non riusciva a contattarlo da ore. Per questo un amico si è recato nell’abitazione trovandolo morto. Una tragedia straziante, che lascia soli ed increduli una moglie e due bambini di 6 e 2 anni. Nelle ultime ore gli inquirenti avevano rinvenuto della sospetta polvere bianca nell’appartamento di Libero De Rienzo, situato ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 19 luglio 2021) L’inaspettata e, per il momento, non chiara scomparsa diDeha fatto calare un clima di gelo e tristezza tra il pubblico e lo showbiz italiano. L’attore aveva solamente 44 anni, la famiglia si trovava fuorida qualche giorno e la moglie Marcella Mosca non riusciva a contattarlo da ore. Per questo un amico si è recato nell’abitazione trovandolo morto. Una tragedia straziante, che lascia soli ed increduli una moglie e due bambini di 6 e 2 anni. Nelleore gli inquirenti avevano rinvenuto della sospetta polvere bianca nell’appartamento diDe, situato ...

