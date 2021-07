Covid, Flick: “Green pass obbligatorio giuridicamente consentito. Occorre salvaguardare la salute della collettività” (Di lunedì 19 luglio 2021) "Ritengo che l'attuale ordinamento costituzionale consenta di rendere obbligatoria la vaccinazione, in base agli articoli 16 e 32 della Costituzione che tutelano rispettivamente la libertà di circolazione (quindi la possibilità di socializzazione) e la salute intesa come diritto fondamentale di tutti i cittadini e come interesse di tutta la collettività, soltanto attraverso una legge. È quindi giuridicamente consentita l'introduzione del Green pass". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 luglio 2021) "Ritengo che l'attuale ordinamento costituzionale consenta di rendere obbligatoria la vaccinazione, in base agli articoli 16 e 32Costituzione che tutelano rispettivamente la libertà di circolazione (quindi la possibilità di socializzazione) e laintesa come diritto fondamentale di tutti i cittadini e come interesse di tutta la, soltanto attraverso una legge. È quindiconsentita l'introduzione del". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Covid, Flick: “Green pass obbligatorio giuridicamente consentito. Occorre salvaguardare la salute della collettivit… - francepolen : @Gitro77 @adrianobusolin Quando tornerà ol covid a Flick & C di renderanno conto, spero - zuggy04 : RT @antonioripa: 18.30 di oggi, ufficialmente in vacanza e munito di 'certificato COVID digitale svizzero' riconosciuto dalla EU. Io sono… - antonioripa : 18.30 di oggi, ufficialmente in vacanza e munito di 'certificato COVID digitale svizzero' riconosciuto dalla EU. I… - pasetto_mauro : @Adriana80602870 Ma il sig. Flick non dovrebbe considerare che 'nell'interesse della collettivita' ' esistono gia'… -