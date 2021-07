Coronavirus: tre 'no vax' ricoverati nelle ultime ore, due sono gravi (Di lunedì 19 luglio 2021) 'nelle ultime 24 ore al Policlinico San Martino ci sono stati tre nuovi ricoveri di pazienti covid (dopo giorni di assoluta calma) rispettivamente di 39, 40 e 51 anni, di cui due molto gravi. Tutti e ... Leggi su genovatoday (Di lunedì 19 luglio 2021) '24 ore al Policlinico San Martino cistati tre nuovi ricoveri di pazienti covid (dopo giorni di assoluta calma) rispettivamente di 39, 40 e 51 anni, di cui due molto. Tutti e ...

