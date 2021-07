Canottaggio | il napoletano Gennaro di Mauro gareggerà a Tokyo 2020

(Di lunedì 19 luglio 2021)Di(classe 2001 e alto 2,10 metri)alle Olimpiadi dinel singolo (sognando una medaglia). Tra gli atleti che rappresenteranno l’Italia delci sarà ancheDi, classe 2001 e alto ben 2,10 metri, al debutto nella competizione più bella. Come riporta “Il Mattino”,

Ilne porta 6, in leggero calo rispetto ai 10 visti a Rio. Due sono della Marina ... Nelle arti marziali c'è il judoka Christian Parlati, 23ennenegli 81 kg. Angelo Crescenzo dell'...... a Nagano, dove nel 1998 andò in scena l'Olimpiade invernale, la Nazionale italiana di... è stato ilPeppe Vicino tramite Instagram. Come sempre, il canottiere partenopeo, è tra ...Gli atleti italiani alle Olimpiadi sono 384, soltanto ventitré quelli nostrani. Ai Giochi di Rio, cinque anni fa, erano ventisette Il motivo? L’assenza di adeguate strutture sportive ...Gigante e debuttante. Alla sua prima partecipazione a cinque cerchi, il napoletano Gennaro Di Mauro rappresenterà l’Italia del canottaggio nella specialità del singolo maschile. «Sono molto emozionato ...