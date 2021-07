Beautiful anticipazioni 20 luglio 2021 | Bill si umilia e chiede perdono

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 19 luglio 2021)è pentito di aver ceduto e baciato Brooke così nella puntata didi martedì 20decide di presentarsi davanti a Katie perrle. La Logan si rifiuterà anche solo di guardarlo in faccia e lui arriverà addirittura a supplicarla di essere perdonato, ma lei gli dice che non è possibile perchè non ha più nessuna fiducia in lui. Nel frattempo Sally prosegue la sua commedia, nonostante sia stata scoperta da Flo, alla quale ha confessato tutto. L’episodio sarà disponibile on demand subito dopo la messa in onda di Canale 5. Dello stesso argomento potrebbe ...